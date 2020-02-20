«ПониМашка» едет на главный анимационный фестиваль страны

Дирекция XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино опубликовала списки фильмов, отобранных для участия в конкурсной и внеконкурсных программах.

Анимационный сериал «ПониМашка» создан по мотивам одноименного развивающего журнала для детей. На фестивале его будет представлять вторая серия мультфильма — «Похищение века». Детективная история с пропавшими полосками зебры Сметанки была отобрана жюри в категорию «Сериалы» конкурсной программы. Всего в этой категории представлено 12 мультфильмов. XXV Открытый фестиваль мультфильмов состоится в Суздале с 11 по 16 марта. В фестивале примут участие более 320 работ. Традиционно судьбу призов определит два состава экспертных комиссий: жюри авторской анимации и жюри коммерческой анимации. Победители будут объявлены 16 марта на церемонии закрытия фестиваля.

Первая серия мультсериала о приключениях любопытной пони по имени Маша, ее друзей и семьи вышла летом 2019 года. Премьера третьей серии состоялась в начале 2020 года. За это время мультфильм уже успели посмотреть более 500 000 человек на официальном канале в Youtube. Первые две серии мультфильма приняли участие в благотворительной программе Большого фестиваля мультфильмов и были показаны в кинотеатрах Москвы.

Участие «ПониМашки» в главном отечественном фестивале мультфильмов станет большим шагом маленькой пони со страниц журнала в анимационное будущее.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации.

Журнал «ПониМашка» — популярный развивающий журнал для детей 3-7 лет, выпускается с 2007 года. Тираж 33200 экземпляров, периодичность ежемесячно. Издание распространяется по всей России по подписке и в розницу.