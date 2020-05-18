Объединенный журфак. Видеолекция «Научпоп XXI века или антитела журналистики: как не врать про науку и быть понятым широкой аудиторией»

Лекторы: Владимир Ощенко и Василий Калашников
О лекторах:
Владимир Ощенко и авторская научпоп-программа на Общественном телевидении Приморья (ОТВ-Прим) «Морская» – лауреат премии Министерства науки и образования РФ, Президиума Российской Академии наук и Московского университета имени М.В. Ломоносова «За верность науке».
Василий Калашников — автор научных публикаций в СССР, РФ, США по биологии иглокожих, автор популяризаторского блога в ЖЖ, руководитель компании в штате Вашингтон на Тихоокеанском побережье США по добыче и воспроизводству морских донных макроорганизмов.
Тема лекции:
Научно-популярная журналистика, ее существование или отсутствие, способы распространения сложных знаний о естественнонаучных открытиях и процессах для широкого зрителя на телевидении.
Жанр или тема — надо ли вообще разделять журналистику типологически? Знания из лабораторий — они нужны в повседневной жизни? Рассказать историю о тритерпеновых гликозидах — это хорошая журналистика или плохая наука? Covid-19, пресловутый коронавирус — не новый ли прорыв в массовом телевизионном и медийном научпопе?
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.