Популярность новостных и политических программ на ТВ растет

Новостные и политические передачи «России 1» заняли заметное количество позиций в рейтингах ТВ за март и апрель, в отличие от программ «Первого канала». Это стало известно из исследования медиапотребления россиян в начале 2022 года, проведенного TWIGA PR. С исследованием ознакомился «Ъ».

На программы «России 1» в марте и апреле пришлось по шесть мест в топ-10, в основном это были новостные и социально-политические передачи: «Вести», «Москва. Кремль. Путин», «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В марте ни «Время», ни какая-либо другая передача «Первого канала» не попадала в первую десятку. А вот в апреле программа «Время» вышла на девятое место. В марте 2021 года «Время» была единственной новостной передачей в топ-10, а в апреле того же года конкуренцию ей составили «Вести» и «Вести недели» на «России 1».

Часть исследования TWIGA PR, касающаяся ТВ, сделана по данным TV Index от Mediascope. Согласно им, «Россия 1» в марте 2022 года среди зрителей старше 18 лет усилила присутствие на первом месте рейтинга по сравнению с мартом 2021 года: доля аудитории канала выросла на 3,7 процентного пункта (п. п.), до 15,4%. Первый канал за год сохранил присутствие на втором месте, но его доля снизилась до 10,5% (–0,7 п. п.). Позиция «России 24» в рейтинге выросла за год с 17-й до 7-й, доля аудитории выросла на 3,3 п. п., до 4,9%. В Mediascope оперативно не подтвердили данные.

Доля новостных и социально-политических передач в сетке телевещания увеличилась за период со 2-й по 21-ю неделю года на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а число новостных передач снизилось на 9%.