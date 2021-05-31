Портал NEWSru.com объявил о своем закрытии

Российское интернет-издание Newsru.com объявило о закрытии по «экономическим причинам», вызванным «политической ситуацией в нашей стране». Сайт проработал 21 год. В последний месяц работы сайт посетили 3 млн человек.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году», — говорится в сообщении.

Издание констатирует, что «все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих». «Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной… Для нас это последнее сообщение на сегодня. Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией», — отмечает издание.

Главный редактор издания Елена Березницкая-Бруни сообщила «РИА Новости», что сотрудники Newsru.com не планируют организовывать новый совместный проект, а искать работу они будут самостоятельно.