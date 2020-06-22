Журналистское портфолио: с чего начать молодому автору

Журналистика — свободная профессия, в нее может прийти любой талантливый автор. Такая ситуация выгодна начинающим журналистам, в особенности студентам, ведь им не нужно ждать вручения диплома для того, чтобы начать свою карьеру в СМИ.

С другой стороны, свободный вход в профессию подразумевает и трудности — в частности, высокую конкуренцию на рынке труда. Соискателей много, а значит, работодателям приходится внимательнее вглядываться в профессиональное портфолио молодых специалистов, отбирать наиболее мотивированных и активных.

Давным-давно я была абитуриенткой журфака с завидным портфолио из 40 заверенных газетных вырезок и стопки различных грамот (до сих пор ведь хранятся где-то у бабушки). Затем, будучи студенткой, усердно собирала все свои свежие медийные «следы» в отдельную толстую папку, которая очень пригодилась мне на госэкзамене. А теперь каждый год я рассказываю своим журналистам-первокурсникам о том, зачем им нужно портфолио и как правильно его наполнять.

Что нельзя проспать студенту

Студентам нужно задуматься о профессиональном портфолио уже в первые дни обучения на журфаке. Самый оптимальный для первокурсника вариант — познакомиться со студенческими СМИ.

Большинство крупных факультетов журналистики имеют собственные медийные центры. Плюсы подобного сотрудничества очевидны.

Во-первых, в таких редакциях готовы к начинающим авторам и знают, чего от них ожидать.

Во-вторых, тематика материалов студенческих СМИ, как правило, совпадает с интересами молодых людей — истории успеха, учеба, стажировки, путешествия, спорт, хобби и пр.

В-третьих, тесное взаимодействие преподавателей профессиональных дисциплин и шеф-редакторов студенческих медиа позволяет результативно «поженить» теоретическое обучение и практическую подготовку на журфаках.

Минус студенческих СМИ, пожалуй, только один — это тренировочная площадка для начинающих, после которой на старших курсах нужно заставить себя выйти из «зоны комфорта» и ориентироваться уже на внешние СМИ.

Вторая опция, доступная студенту, — летние практики. Согласно учебным планам факультетов журналистики, студенты каждое лето должны оттачивать полученные за год обучения в университете навыки во «взрослых» СМИ. Большинство мечтает оказаться летом в крупных федеральных редакциях, в идеале — на телеканалах. Однако погоня за известными брендами, к сожалению, не всегда заканчивается ожидаемым результатом.

Наполнять профессиональное журналистское портфолио лучше не «пустыми» фразами о том, что условный студент Вася исправно ходил в редакцию с такого-то по такое-то число, а реальными публикациями и описанием того, чем занимался Вася, чему научился и какие рабочие качества продемонстрировал. Развернутая характеристика с фактическим описанием достижений практиканта тоже не помешает, ее обязательно спросят потом на факультете.

Сотрудникам редакций крупных федеральных СМИ не всегда удается найти время на практикантов. Случаи, когда студент самостоятельно работает над материалом, и потом его публикуют, крайне редки. Зачастую ребятам, прошедшим летнюю практику в менее именитых СМИ (например, в районных и городских медиа), удается научиться гораздо большему и пополнить свое портфолио солидным количеством опубликованных текстов. А некоторые везунчики остаются там, где проходили практику, в качестве начинающих сотрудников. Уже за деньги!

На факультетах журналистики, как правило, ежегодно проводятся дни практики. На них подводят итоги летней практики студентов и раздают дипломы самым талантливым из них.

Третий распространенный вариант — самостоятельные стажировки в СМИ параллельно с учебным процессом в университете. По-хорошему, данная опция доступна исключительно после пар на журфаке. Важно, чтобы студент успевал и учиться в университете, и делать что-то для СМИ. Крупные медиахолдинги зачастую публично объявляют о наборе на такие стажировки, иногда для этого необходимо пройти дополнительный кастинг.

Проходите такую стажировку как можно более эффективно — прокачайте максимальное количество возможностей и навыков, примите участие в интересных медиапроектах, сделайте самостоятельные публикации, получите рекомендации. Самый лучший результат — получить от редакции предложение о продолжении сотрудничества.

Еще одна опция пополнить портфолио — различные конкурсы на студенческие публикации. Их проводят университеты или СМИ. На занявших призовые места в таком соревновании могут обратить внимание потенциальные работодатели. Кроме того, диплом лауреата конкурса существенно «утяжелит» профессиональное портфолио студента.

Студенческая жизнь на журфаках не бывает однообразной. Международные стажировки и проекты помогают не только пообщаться с иностранными коллегами-студентами, побывать в других странах, но и поучаствовать в совместных проектах, например, выпуске учебного медиа на иностранном языке. Такой опыт участия в работе международной команды крайне полезен для начинающего автора и, безусловно, достоин отражения в профессиональном портфолио.

Студенты-журналисты могут также принимать участие в молодежных научных конференциях. Выступление с докладом, публикация тезисов в научном сборнике — все это почетно для начинающего автора. Подобный опыт сложно сопоставить с практической журналистикой, однако погружение в исследовательскую работу говорит о хорошо развитых аналитических качествах студента, о его желании глубоко вникнуть в суть какой-то проблемы или явления. Опубликованные тезисы доклада, диплом участника научной конференции также могут украсить профессиональное портфолио.

Из чего состоит портфолио

Перечислим то, что может быть в профессиональном портфолио начинающего автора:

• Публикации в СМИ (вырезки из газет и журналов, расшифровки радио- и телепрограмм, диски и флешки с видео и аудио, распечатки интернет-ресурсов и пр.).

Все публикации должны быть заверены подписью главного редактора и печатью редакции. Озаботиться этим лучше сразу после выхода материала в свет, потому что, как и любой бизнес, СМИ может прекратить свое существование, и тогда заверить свои публикации будет проблематичнее.

• Характеристики и рекомендательные письма.

• Грамоты и дипломы с профессиональных конкурсов.

• Сертификаты (если вы параллельно обучились чему-то важному вне стен университета, например, иностранному языку или компьютерной программе).

• Любые другие материалы, помогающие понять работодателю мечты ваш потенциал.

Хранить творческое портфолио лучше одновременно в двух вариантах — печатном и электронном.

Где все это может пригодится

Я бы выделила три главные функции студенческого журналистского портфолио. Первая — учебная. Творческое досье входит в систему оценки успеваемости студента на любом журфаке. Получить диплом журналиста, не имея портфолио, просто невозможно. На многих журфаках творческое досье студент обязательно показывает на государственном экзамене. А я знаю немало случаев, когда удачное предложение о деловом сотрудничестве поступало выпускнику прямо во время госа! Ведь в итоговой оценке знаний выпускных курсов нередко принимают участие и руководители СМИ.

Вторая миссия — профессиональная. Плох тот журналист, у которого нет пухлой папки с публикациями. Любой главный редактор при приеме на работу в первую очередь попросит показать портфолио.

И последняя миссия — архивная. Никто из нас не знает, в какой момент нужно будет (или просто захочется) найти свои первые статьи в студенческом СМИ или районной газете. А вдруг вы станете знаменитым журналистом, и у вас будут брать интервью и спрашивать о первых шагах в профессии?