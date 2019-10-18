После 87 лет существования закрывается культовый женский журнал Family Circle

Окт 18, 2019

Столп женских журналов Family Circle закрывается через 87 лет выхода в свет. 

Издание становится третьим из ведущих женских журналов, которые прекращают работу за последнее время. Ранее прекратили выпуск Ladies `Home Journal и McCall`s.

Последний номер Family Circle выйдет в декабре. 

Meredith Corp., купившая издание в 2005 году, также владеет Better Homes & Gardens, Real Simple, Magnolia, Martha Stewart Living и Southern Living. Бренд надеется получить 500 миллионов долларов нового дохода за счет сокращения расходов и продаж неприбыльных продуктов. 

На конец июня у Family Circle было чуть больше 4 миллионов подписчиков. Эти клиенты смогут получать другие журналы компании, если пожелают. 

Family Circle был основан в 1932 году как один из ведущих женских журналов по интересам. Он входил в группу так называемых “Семь сестер” - самых популярных изданий для американок.

Источник: AmericaRU.com
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