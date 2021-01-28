После акции сторонников Навального тюменскому корреспонденту Znak.com угрожают неизвестные

После акции 23 января с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального из СИЗО собственному корреспонденту Znak.com в Тюмени Мстиславу Письменкову стали поступать угрозы от неизвестных. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

Одновременно с этим личные данные журналиста — фамилию, имя и отчество, дату рождения и мобильный телефон — неизвестные опубликовали в телеграм-канале «Рокот». В посте утверждалось, что Письменков «активно распространяет волковский призыв принять участие в несогласованной с органами власти протестной акции политических педофилов 31.01.2021».

Утверждается также, что журналисту «светит уже уголовная статья». «Примечательно, что ранее М. Письменков уже привлекался к административной ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ и получил наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей. Сейчас он просит всех неравнодушных помочь ему в сборе средств, потому что Волкову и Навальному плевать. «Проблемы негров» их не волнуют. К слову, в эти дни Алексей Навальный получил переводы в размере не менее 2,5 млн руб. и около 3,8 BTC, которые уже кто-то успел обналичить», — говорится в сообщении. Позже такой же пост появился в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Мстислава, накануне ему начали приходить sms оскорбительного характера, в которых анонимы пытались запугать журналиста сообщениями следующего содержания: «31-го, падаль, тебе отрежут голову», «Готов, пидарасина, к смерти?». Также были звонки от неизвестных, в разговоре они не представлялись и намекали на то, что журналиста ждут неприятности.

Письменков в ответ заявил об угрозах, приложив скриншоты сообщений. По его словам, в посте «переврали все, что могли». По его словам, он действительно был оштрафован на 200 тыс. рублей за повторное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), но в мае 2018 года. Тогда же он объявлял о сборе средств, но штраф был погашен в срок — большую часть тогда оплатил штаб Навального. Сейчас журналист не собирает каких-либо средств на его оплату.

По мнению Письменкова, происходящее с ним — провокация и попытка прессинга как журналиста, освещающего протестные митинги, накануне очередной акции протеста в Тюмени, которая запланирована на 31 января.