Пособие о фейках планируют создать в России

Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) планирует создать пособие о фейках, в котором будут описаны самые популярные из них и даны ключи к их разоблачению, сообщил РИА Новости руководитель центра, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич добавил, что на осень запланирован фестиваль медиаграмотности, в рамках которого на площадке СКФУ пройдут конференции и круглые столы с известными журналистами и экспертами. Он добавил, что центр запустит специальную программу обучения для журналистов.

«Образовательный курс «Создавая новость, не создать фейк» включит в себя семинары, лекции и сюжетные игры для начинающих и давно практикующих журналистов. Первый этап курса представители СМИ всех семи субъектов, входящих в состав Северного Кавказа, смогут пройти уже этим летом. Планируется обучить порядка 50 журналистов, которые пишут статьи и снимают сюжеты на социальные и политические темы. Курс будут вести преподаватели кафедры журналистики и известные журналисты Кавказа», — сообщил Малькевич.