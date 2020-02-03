Посол рассказал о поиске убийц российских журналистов в ЦАР

В ЦАР продолжают искать убийц российских журналистов, процесс осложнился тем, что россияне подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск. Об этом рассказал посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Владимир Титоренко в интервью «РИА Новости».

«Найти убийц очень тяжело. Наши журналисты подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск. Там свободно перемещаются чисто криминальные элементы. Их ищут», — сказал Титоренко.

По его словам, установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники. Он добавил, что в ЦАР находятся много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом.

«Расследование идет, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело. Место, где произошло убийство - это район, где проходят пути перегона скота. Говорившие между собой якобы на арабском языке - это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке», — заявил посол.

Титоренко сказал, что за это время преступники могли скрыться на территории сопредельных стран. Дипломат отметил, что процесс не такой простой, но он идет.