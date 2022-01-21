Посол России в ЦАР представил свою версию убийства российских журналистов в 2018 году

К убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2018 году могут быть причастны боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Такую предварительную версию событий выдвинул новый посол России в ЦАР Александр Бикантов, которого назначили на эту должность в январе 2022 года. Об этом 20 января сообщает РИА Новости.

По словам российского посла, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко передвигались в ночное время по трассе Декоа-Сибю без охраны, что было небезопасно.

Как рассказал Бикантов, боевики из организации 3R, которых он подозревает в убийстве, занимаются разбойными нападениями, в том числе на мирных жителей. Он отметил, что в декабре 2020 года бандиты, в числе которых были не только участники 3R, но и другие бандитские группировки, напали на столицу ЦАР Банги. В результате нападения были убиты многие мирные жители.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — заключил посол России.

Российские журналисты, которые прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о деятельности ЧВК Вагнера, были убиты 30 июля 2018 года, однако сообщение об их смерти появилось лишь спустя сутки. Тогда в МИД России официально заявили, что убийство россиян совершили с целью ограбления и захвата автомобиля, в котором ехали журналисты. Этой же версии придерживались и власти ЦАР, а затем подтвердил СК России.