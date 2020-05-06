Посольство РФ прокомментировало отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT

Серию статей The New York Times о России стоит рассматривать как сборник «неразбавленных русофобских измышлений», заявило посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Facebook:

Три года назад пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград.

Посольство также отмечает, что оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты: