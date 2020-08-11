Посольство в Минске выясняет судьбу фотокорреспондента МИА «Россия сегодня»

Российское посольство в Белоруссии выясняет местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева. Последний раз он выходил на связь в 18:00 в понедельник, пишет РИА Новости.

Фотокорреспондента видели вместе с коллегами в районе гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск – город–герой». В случае его задержания об этом станет известно не раньше утра вторника.

«Мы выясняем местонахождение фотокорреспондента Ильи Питалева. Уточняем также данные о возможных других задержаниях (в ходе протестных акций в республике 10 августа - ред.)», – заявил представитель посольства.

Известно, что в больницу он не поступал.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Белоруссии освободили российских журналистов.