Почта России: Зачем вам районка? Возьмите тушенку!

Почта продает еду и алкоголь. А как же подписка?
«Почта России» собралась преобразовать отделения в «центры притяжения» с продажей алкоголя. И просит на это 85 миллиардов рублей из бюджета» — сообщает РБК.
По данным того же источника, уже в этом году Почта организовала более чем в трех тысячах своих отделений продажу пива и слабоалкогольных напитков, а также объявила о планах открыть почти в двух тысячах своих отделений магазины «Магнит» (!).
При всем этом, по данным МБХмедиа, на рекламу всего этого великолепия, некогда почтовое (в буквальном значении слова) ведомство, как следует из контракта, размещенного на сайте госзакупок, потратит 443 миллиона рублей.
И последний гвоздь в крышку этого смыслового деревянного ящика: по данным Интерфакса со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства и в Минкомсвязи, «Почта России» попросила денег из Фонда национального благосостояния (!!!).
Не забываем — совсем недавно из государственного предприятия Почта превратилась в Акционерное общество. В свете этого три вышеприведенных факта напоминают пособие из разряда «Как завоевать весь мир за неделю».
Самое непонятное и возмутительное во всей этой ситуации в том, что, даже обсуждая перспективы развития почтового ведомства на самых высоких уровнях, разговор на полном серьезе ведется о чем угодно — торговле товарами потребления, между строк доставкой посылок и пенсий и вообще НИГДЕ — о развитии подписки.
Как главный редактор районной газеты я чувствую себя где-то между героем фильма абсурда «Вы превратились в призрака» и героем фильма ужасов «Похороненные заживо».
Вредительская политика в отношении подписной системы, качественно существовавшей долгие годы, началась уже давно. При этом надо понимать — уничтожалась не только система подписки, но и будущее печатной периодики (конкретно — районных газет, изданий, имеющих самый высокий процент доверия читателей), а также потенциал читаемости населения страны (газеты еще активнее стали теснить соцсети). В чем это выражалось? В постоянном, просто грабительском повышении тарифов Почты с одновременным отвратительным качеством сервиса самой доставки. Мы не успевали осознавать прогрессию роста тарифов: в два раза, еще в раз, еще в два, еще в полраза, опять.
При этом сами районные газеты поднять свою каталожную цену никак не могли. Это равносильно убийству, ведь полугодичная цена на районку итак не посильна для сельского небогатого населения. В результате в этой самой цене в среднем одна четвертая денег достается газете (создавшей ее с ноля, заплатившей зарплаты сотрудникам, понесшей типографские расходы и прочее, прочее), остальное — Почте — просто доставившей, не всегда вовремя. Например, районная газета «Борьба» из 531 рубля полугодичной подписки (год назад это было 483) получает всего 105 рублей. Это при том, что газета отчаянно борется за минимализацию цены. Например, год назад, сохранив общий объем печатной площади, она перешла с трехразового на двухразовый выпуск в неделю. Экономия на стоимости полугодовой подписки — более ста рублей! Ежегодно газета входит в список Минкомсвязи социально-значимых СМИ. Там процент поддержки загадочно колеблется, но тоже экономия в среднем — сотня. То есть, красная цена газеты должна получаться под восемь сотен. Конечно, такая сумма на селе просто жмет людям карман!
Как выживают районные газеты в современных условиях — это вопрос отдельный. Благодаря ловкости рук, мозга и иных ценных частей организма главных редакторов. А они, бедолаги, на всех уровнях храбрятся, мол, нас не убьешь, рождают и реализуют новые проекты (!), а лопатки на спине все время напряженно сведены, ожидая пронзительного крика, как на погосте: «Ой, районочка ты моя милая! Да что ж такое это делается! Да на кого ж ты меня покинула!». Сгущаю? Ничуть!
Сейчас вопрос о царствующей (куда в этом смысле смотрит УФАС?!) Почте России. Как можно позволить загубить систему доставки при инфляционно-грабительском росте тарифов? В городах (райцентрах) мы еще справляемся — создаем различные системы альтернативных доставок. Но село — табу. Никакая, даже самая светлая голова, не придумала сегодня приемлемого пути газеты к сельчанам.
Наша, пожалуй, единственная надежда — почтальоны. Вот кто, заботясь о своих жителях, мог бы уговорить читателей не прекращать чтение районных газет. Но, более знаковым показателем, влияющим сегодня на зарплату почтальона, является не объем выполненной подписки, а ценовой объем проданных товаров. Даже редакторы признавались — пожалел своего почтальона, купил тушенку. А кому тушеночки?! Какая уж там газета?
Это ж что должно было прийти в головы каких-то менеджеров, чтобы вместо периодики в почтовом ведомстве делать ставку на алкоголь?! Это та самая забота о подрастающем поколении? Уровень циничности кто-нибудь замерил?
Все вопросы пока без ответа, но ответа мы ждем от тебя, дорогой читатель. А твой почтальон — не такой? Он не впаривает тебе тушенку-сгущенку, он агитирует за подписку на районную газету? Расскажи нам о нем! О таком почтальоне мы обязательно напишем, поведаем о его показателях и даже выдадим премию! Таких мы будем на руках носить и на них равнять остальных! Честное газетное слово!