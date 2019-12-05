Почта России: Зачем вам районка? Возьмите тушенку!

«Почта России» собралась преобразовать отделения в «центры притяжения» с продажей алкоголя. И просит на это 85 миллиардов рублей из бюджета» — сообщает РБК.

По данным того же источника, уже в этом году Почта организовала более чем в трех тысячах своих отделений продажу пива и слабоалкогольных напитков, а также объявила о планах открыть почти в двух тысячах своих отделений магазины «Магнит» (!).

При всем этом, по данным МБХмедиа, на рекламу всего этого великолепия, некогда почтовое (в буквальном значении слова) ведомство, как следует из контракта, размещенного на сайте госзакупок, потратит 443 миллиона рублей.

И последний гвоздь в крышку этого смыслового деревянного ящика: по данным Интерфакса со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства и в Минкомсвязи, «Почта России» попросила денег из Фонда национального благосостояния (!!!).

Не забываем — совсем недавно из государственного предприятия Почта превратилась в Акционерное общество. В свете этого три вышеприведенных факта напоминают пособие из разряда «Как завоевать весь мир за неделю».