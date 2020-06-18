Пост журналиста стал основанием для уголовного дела

Уголовное дело за опубликованный пост в соцсети «ВКонтакте» возбудили в отношении Николая Камышана, журналиста из города Инза в Ульяновской области. Известно, что инициатором дело стал Александр Макаров, глава районной администрации, который назвал клеветнической информацию о том, что он как чиновник имеет 18%в от договоров, которые якобы заключаются с подконтрольными компаниями.

Выяснилось, что в феврале этого года администрация объявила тендер среди местных радиостанций на информационное обслуживание. Камышан в качестве учредителя двух радиостанций принял участие в конкурсе. Однако в результате торги выиграла компания, предложившая свои расценки на 18 процентов ниже его ставок.

Как считает журналист, победа досталась конкуренту с нарушениями, поскольку, во-первых, у компании нет лицензии на вещание в городе Инза, во-вторых, это одна радиостанция, а не две, как было прописано в техзадании тендера. В своем посте в ВК Николай предположил, что на торгах имел место сговор. Теперь аргументировать свою позицию журналисту придется перед следователем и, видимо, в суде.