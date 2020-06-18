Посткоронный марш: что поняли медиа за время вируса

ЖУРНАЛИСТ рассказывает о том, как к затяжному периоду пандемии адаптировались российские и зарубежные медиа и какие уроки они для себя вынесли. Внутри — господство онлайна, неожиданный праздник на улице печатных медиа и разоряющиеся рекламодатели.

РОССИЙСКИЕ РЕДАКЦИИ ОЖИДАЕМО УШЛИ В ОНЛАЙН, НО НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Когда пандемия пришла в нашу страну, редакциям пришлось разойтись по домам, однако к удаленной работе оказались готовы не все. Сотрудников петербургской редакции «Эха Москвы», например, вынудил покинуть офис анализ на коронавирус, который оказался положительным у одного из коллег с соседней радиостанции.

По словам корреспондента «Эха Москвы» Ивана Штейнерта, пандемия полностью перестроила работу редакции — неожиданная необходимость в работе из дома привела к «колоссальному количеству проблем». Дело в том, что обычно все выпуски новостей и большинство информационных программ радиостанции идут в прямом эфире, а гости приходят прямо в студию, чтобы дать комментарий. Поэтому с переходом в онлайн корреспондентам пришлось установить дома звуковую аппаратуру, а все летучки и эфиры перенести в Zoom. Сначала они пытались использовать Skype, но быстро отказались от этой идеи, когда поняли, что он сжимает звук и портит качество записи.

Общественно-политические темы остались главными для редакции даже на удаленке. «Конечно, от новостей о коронавирусе никуда не деться, но удается поворачивать тему так, чтобы она соответствовала нашей направленности. Рассказываем о том, как политики справляются с пандемией, как ведет себя государство, какие социальные проблемы возникают на фоне вируса. Так что смогли принять пандемию не как возможность быстро переквалифицироваться в медицинских журналистов, а как повод обратить еще больше внимания на острые социальные вопросы», — делится Иван.

За время самоизоляции петербургская редакция «Эха Москвы» научилась работать удаленно и в случае повторения пандемии сможет легко справиться с ситуацией. Сейчас в офисе уже находится пара человек, но основная часть редакции все еще сидит дома, и проблем это уже не вызывает. «Если, работая из офиса, мы могли себе позволить расслабиться, где-то недоглядеть, то на удаленке это привело бы к катастрофическим последствиям. Все нужно делать быстро, следить, чтобы материалы появлялись вовремя. Это и до пандемии входило в наши обязанности, но из дома все нужно было делать сильно заранее. Самая главная польза в том, что редакция смогла сплотиться, появилось ощущение настоящей работы в команде, где у каждого есть свое место. Так что и для внутрикорпоративной коммуникации пандемия стала стимулом», — рассказывает Штейнерт.

При этом, по мнению корреспондента, качество информационного продукта получается выше все же при взаимодействии в офлайне. За годы совместной работы редакция выработала условные знаки, с помощью которых каждый сотрудник прекрасно понимает другого, чего невозможно добиться в чате.

Меньше сложностей при переходе на удаленку возникло у другой петербургской редакции — «Piter.TV — Новости Санкт-Петербурга». А все потому, что еще до введенных ограничений в этом медиа старались сохранять баланс между удаленной и офисной работой. И введенные запреты только подстегнули перейти на удаленный режим, в котором у «Piter.TV» и так существовала часть авторов и сотрудников редакции. Хотя, по замечанию шеф-редактора Федора Быкова, количество работы при этом не уменьшилось.

Как отмечает Быков, преимущества офисной жизни редакции часто недооцениваются. Например, из офиса почти всегда можно быстро добраться до места действия или происшествия, чтобы получить информацию из первых уст, а не по телефону или в пересказе других СМИ.

НЕКОТОРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МЕДИА ЗА РУБЕЖОМ ВЕРНУЛИ ПОДПИСЧИКОВ

Прессе в России за время вируса сильно досталось — возникли проблемы, связанные с типографиями, закрытием киосков и сокращением штата сотрудников. А вот у отдельных изданий западных коллег дела шли намного лучше. По крайней мере, в секторе глянца.

Как сообщает BuzzFeed News, за время кризиса продажи изданий Condé Nast только выросли, а подписка на New Yorker, Vanity Fair и архитектурный журнал AD достигла рекордных уровней. По мнению Вольфганга Блау, главного операционного директора и президента международного отдела Condé Nast, дело в том, что люди просто не могли проводить свой досуг как прежде, поэтому и заменяли его чтением высококачественных журналов.

Печатные подписки Condé Nast выросли в Китае, Германии, Индии, Испании и даже в России. В США число новых подписчиков журналов этого издательского дома в марте и апреле примерно вдвое превышает аналогичный период прошлого года. При этом в Великобритании количество новых заказов на подписку с середины марта выросло на 420% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Продажи журналов об образе жизни еще одного крупного издателя — немецкого медиахолдинга Bauer Media — также увеличились в Британии. Подписка на печатную версию Total TV Guide, например, в десять раз превышает аналогичный период прошлого года.

А ЕЩЕ ЗАПАДНАЯ ПРЕССА НАШЛА НОВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Газетный холдинг Reach из Великобритании, который выпускает более 240 региональных газет, во время пандемии нашел новый способ привлечь рекламодателей. Теперь он помещает рекламу рядом с новостями о коронавирусе. Это действительно можно счесть инновацией, так как до этого считалось, что рекламодатели не хотят ассоциироваться с пандемией. Различные исследования показывали, что в автоматических продажах рекламы в интернете большинство рекламодателей блокировали показы, если на странице находились ключевые слова по теме коронавируса.

При этом, как и все остальные издания, газеты Reach стали больше писать о коронавирусе. Если в марте около 52% публикаций холдинга были связаны с пандемией, то уже в апреле это число выросло до 67%. По данным Comscore, от 65 до 75 процентов этого контента по настрою было нейтральным или положительным, а значит, подходящим для соседства с рекламой. Как отмечает Digiday, некоторым брендам только в радость делить полосу с такими историями, как те, в которых, например, экс-футболист Гари Линекер жертвует свою зарплату за два месяца на благотворительность.

«У нас пока не было возможности измерить эффективность рекламы, размещенной рядом с материалами о пандемии и на всех остальных. Но точно знаем, что у статей о коронавирусе в среднем на 25% выше время прочтения, под ними в 2,5 раза больше комментариев и ими делятся примерно в 4 раза чаще, чем текстами, которые к пандемии не относятся», — отмечает руководитель холдинга.

ПРИ ЭТОМ ИНОСТРАННЫЕ МЕДИА ПОНИМАЮТ, ЧТО ЗА РЕКЛАМУ СМОГУТ ЗАПЛАТИТЬ НЕ ВСЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Некоторые зарубежные издатели по-прежнему опасаются заключать крупные сделки с ритейлерами. Они боятся того, что компании в любой момент могут уйти с рынка из-за кризиса. Только за 2020 год о банкротстве объявили уже восемь разных ритейлеров, в том числе J. Crew, Neiman Marcus, Pier 1 и Modell's Sporting Goods. Как поделился с Digiday один из анонимных издателей, чтобы минимизировать риск, они чаще предлагали рекламодателям простые охватные медийные кампании, чем те, которые потребовали бы значительных вложений в производство. «С одной стороны, мы готовимся к возвращению в мир с розничной торговлей, а с другой — не забываем перестраховаться», — прокомментировал еще один анонимный источник.