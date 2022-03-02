Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере заявила о недопустимости блокировки RT и Sputnik в Европе

Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере опубликовала заявление в связи с блокировкой сайтов русскоязычных изданий:

Право каждого человека на доступ к информации провозглашено в XIX статье Всеобщей декларации прав человека. Никакая международная обстановка не может и не должна быть препятствием для работы СМИ. Любая цензура не допускается с соответствии с этой декларацией.

Мы считаем недопустимой блокировку сайтов русскоязычных изданий. Однако мы наблюдаем сейчас именно это явление. Google и социальная сеть TikTok заявили о блокировке всех связанных с RT и Sputnik YouTube-каналов в Европе в связи с российской специальной операцией. Мы призываем их отменить блокировку, исходя из принципов международного права.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что политики не имеют права запрещать ту или иную медиаорганизацию. Он отверг возможный запрет властей на деятельность в стране телеканала Russia Today. Хочется надеяться, что власти других стран будут придерживаться именно такой позиции. Тем более что любые запреты порождают ответные меры, и права журналистов ещё больше ограничиваются (после запрета спутникового RT в Европе прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России).

Мы также призываем сотрудников СМИ всех стран помнить Глобальную хартию этики журналистов (документ был принят на XXX Всемирном Конгрессе МФЖ в Тунисе 12 июня 2019 года), которая является основой журналистской деятельности. Она декларирует, что журналист не должен способствовать разжиганию ненависти или предрассудков.