«Новая газета» запустила «компактное медиа для тех, кому не все равно»

«Новая газета» запустила отдельный проект, посвященный актуальным политическим событиям — e-mail рассылку «Повестка» — «Компактное медиа для тех, кому не все равно»

Первый выпуск «Повестки» получили те, кто оставил под петицией «Новой газеты» с требованием закрыть «Московское дело» не только свою подпись, но и свои данные. Как отмечают создатели рассылки, таких людей оказалось очень много.

«Очевидно, что вы интересуетесь происходящим в нашей стране и вам не все равно, что с ней будет. Специально для вас мы решили сделать маленькое, но очень гордое медиа нового формата. Оно будет приходить к вам несколько раз в месяц прямо на электронную почту и называться «Повестка». Первый номер целиком посвящен самому громкому политическому событию 2019 года — «московскому делу», — говорится в предисловии к рассылке.

Шеф-редактор этого проекта — Илья Азар.

6 декабря, «Новая» опубликовала документальный фильм «Фигуранты», также посвященный фигурантам «Московского дела». В главных ролях — Егор Жуков, Сергей Абаничев, Алексей Миняйло, Данила Беглец, Константин Котов, Павел Устинов, Айдар Губайдулин, Самариддин Раджабов и другие фигуранты, а также их родные и близкие, отмечается в «титрах» фильма.