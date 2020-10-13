Поводом для обысков у Ирины Cлавиной стала опечатка Znak.com

Поводом для обысков у журналистки Ирины Cлавиной стала опечатка в Znak.com. Редакция издания считает действия правоохранителей нарушением уголовно-процессуального кодекса (УПК) и требует региональной прокурорской проверки работы городской прокуратуры.

О том, что причиной обысков у Ирины Славиной, могла стать опечатка в публикации Znak.com, сообщил зампредседателя Нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский.

Опечатка была допущена в интервью с координатором проекта «Объединенные демократы» Андреем Пивоваровым, который рассказывал о намерении «демократов» участвовать в муниципальных выборах во Владимирской, Новгородской, Ивановской областях и Республике Татарстан. В подводке к интервью вместо Новгородской области упомянули Нижегородскую. Далее в тексте этой ошибки нет, регион везде указан верно.

«Редко прокуратура или следствие верят написанному "на слово". Конечно, они обязаны перепроверять данные, и странно, что их не смутило противоречие, содержащееся в публикации (Znak.com) в названиях регионов. Уж точно должно было насторожить и заставить выяснить, почему речь о разных субъектах, нет ли ошибки в публикации. Напрашивается только один вывод: прокуратура была крайне невнимательна и сделала свою работу наспех», — высказалась старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

«Редакция Znak.com считает проведение обысков и иных следственных мероприятий в отношении нижегородских активистов на основании нашей публикации грубым нарушением УПК. Поводом для преследования людей стала явная опечатка. Очевидно, что нижегородским силовикам был нужен любой предлог, чтобы продолжить прессинг, и они его нашли», — отметили в издании.