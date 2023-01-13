Поздравляем с Днем российской печати!

День российской печати отмечается 13 января с 1991 года. Тогда Президиум Верховного Совета РСФСР постановил учредить профессиональный праздник журналистов и тех, кто связан со СМИ.

Дата выбрана неслучайно. 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве по царскому указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Сначала газета не имела постоянного заголовка и называлась «Ведомости московские», «Российские ведомости», иногда – «Куранты». Газета не имела постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска.

В 1711 году газета «Ведомости» стала выходить в Петербурге. В ней размещались материалы по военному делу, вопросам техники и промышленности, производства артиллерийских орудий, строительства флота.

Поздравляем коллег! Желаем высоких тиражей, благодарных читателей и ярких материалов!