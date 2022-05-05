Поздравляем сотрудников медиа с Днем советской печати!

Традиционно День российской печати отмечается 13 января, но 5 мая представители медиасообщества вспоминают о важном событии в мире журналистики — дне выхода первого номера газеты «Правда» в 1912 году.

Впервые День партийно-советской печати отпраздновали 5 мая 1922 в связи с 10-летней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКП(б). В этот день в газете «Правда» была напечатана статья В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею «Правды». «Правда» была главной газетой большевиков, а после Гражданской войны – главной газетой СССР.

Основал газету В.И. Ленин, в первые годы литературный раздел газеты возглавлял М. Горький, а в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел В.М. Молотов. В 1930-х – начале 1950-х годов курировал издание И.В. Сталин. После распада СССР «Правда» стала главным печатным органом КПРФ.

Советская пресса оказала большое влияние на становление современной журналистики. Именно поэтому 5 мая — важный праздник для медиасообщества. ЖУРНАЛИСТ поздравляет всех сотрудников медиа с Днем советской печати!