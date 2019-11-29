Пожилые екатеринбуржцы пришли в думу отстаивать свою газету

В Екатеринбурге пожилые горожане пришли в думу, чтобы отстоять муниципальную газету для пенсионеров. Ранее часть депутатов потребовала прекратить ее финансирование.

Об этом рассказал корреспондент «ФедералПресс»:

Пришли два или три человека с газетами, хотели зайти на заседание. Их не пустили, потому что, видимо, есть вероятность, что они могут воспрепятствовать работе комиссии. Сейчас они пытаются найти собеседника, обращаются к тем, кто там находится, чтобы сообщить, что газета им нужна.

«Вестник пенсионера Екатеринбурга» впервые вышел на прошлой неделе, администрация сообщила о сотнях звонков с благодарностями. Тем не менее, несколько депутатов думы выступили против финансирования газеты.