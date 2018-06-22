Владимир Познер: «Первый канал» снял с эфира интервью с Эдуардом Лимоновым

Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов раскритиковал программу «Познер», выходящую на «Первом канале».

Эфир с Лимоновым был записан несколько недель назад, но так до сих пор и не появился в сетке телеканала. «Второй месяц пошел, как у меня взял интервью Познер. Уж полночь близится, а Германа все нет. Может вам, уважаемые, когда-нибудь перескажут своими словами содержание интервью со мной?» — написал Лимонов утром 21 июня в своем «Живом журнале».

Телеведущий Владимир Познер подтвердил снятие программы с эфира:

Это изначально был не прямой эфир, как обычно, а запись на будущее. Я давно хотел позвать Лимонова, но руководство телеканала не давало добро. В конце концов я получил разрешение и мы встретились.

— Да, не получился прямой эфир. Но не по политическим моментам, просто были обстоятельства, так сложилось. Интервью, на мой взгляд, получилось интересным.

Я планировал Лимонова [в эфир] 4 июня, но в запасе была еще программа с дирижером Курентзисом. Меня попросили дать его раньше, и я был абсолютно убежден, что Лимонов выйдет 18 июня, и он был объявлен. В последний момент программу сняли. К сожалению, я не могу вам сказать причину.

Она не имеет отношения к Лимонову непосредственно. Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше.

Факт в том, что программу сняли. И я предупредил руководство о том, что если меня будут спрашивать, то я расскажу, как все было.

Если Лимонов злится, он прав. Я разделяю его недовольство и сам недоволен. Но бывают такие ситуации, у меня и в Америке это случалось.

Надеюсь, что когда-нибудь программа выйдет, — сказал Znak.com Владимир Познер.

Пресс-служба Первого канала заявила, что интервью не вышло в эфир из-за временных изменений в сетке вещания в связи с чемпионатом мира по футболу: