Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси для празднования своего дня рождения. Вместе с ним приехали «до 50 представителей российского шоу-бизнеса». Но журналисту пришлось уехать из Грузии.

Познера и его гостей в сопровождении полиции вывезли из отеля на автобусе, который протестующие закидали яйцами. В аэропорту Тбилиси перед отъездом группы мобилизовали полицию, об этом сообщил грузинский Первый канал.

Приезд журналиста протестующие считают неприемлемым, ведь он не признаёт территориальную целостность страны. Такое мнение связано с заявлениями россиянина о том, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии».

В Союзе журналистов России прокомментировали ситуацию. Глава СЖР Владимир Соловьёв считает, что «обвинять журналиста за его слова недопустимо, но в данном случае невозможно диктовать гражданам Грузии, как себя вести».