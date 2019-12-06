Познер представил на ярмарке non/fiction свою новую книгу об Испании

Журналист Владимир Познер представил свою новую книгу «Испанская тетрадь. Субъективный взгляд» в рамках литературной ярмарки non/fiction.

Книга посвящена Испании и содержит размышления автора о стране и людях, с которыми ему довелось встретиться, а также материалы, собранные в период съемок фильма «В поисках Дон Кихота»: интервью с известными испанскими деятелями, исторические заметки, личные фотографии и эссе.

Владимир Познер:

«Испанская тетрадь» — это вторая книга, до этого была «Немецкая тетрадь». Должны выйти еще две книги: «Английская тетрадь» и «Израильская тетрадь». По крайней мере, я так планирую пока. Но недавно я вернулся из Японии со съемок документального фильма. Я потрясен страной! Я прикипел к этой стране, хоть и чужой, с другой культурой. Размышляю на данный момент, чтобы сделать еще и «Японскую тетрадь».

Он добавил, что ему также интереса Турция, которая долгий период времени существовала в рамках Османской империи.

Отвечая на вопрос, планирует ли он снимать фильм о России, Познер ответил отрицательно. «Это гигантская страна, для съемок нужен год, а у меня нет столько времени, так как я работаю на ТВ. В стране есть прекрасные города, а есть и с плохой экологией», - пояснил он.

Литературная ярмарка non/fiction проходит в Москве с 5 по 9 декабря, в основной программе которой запланировано более 400 мероприятий, в том числе встречи с писателями, дискуссии и презентации новинок и многое другое.

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