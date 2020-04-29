5 претензий пиарщиков к журналистам

С обидами журналистов на пиар-специалистов разобрались. Уступаем сцену для ответных упреков. Как и в случае с журналистами, многие сотрудники PR-отделов согласились поговорить с нами только на условиях анонимности. Осторожно: возможны совпадения в претензиях.

ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕНИВЫЕ

АНОНИМНЫЙ ПИАРЩИК:

«Пиарщики часто считают журналистов ленивыми — они намного быстрее присылают прайс-листы и коммерческие приложения, чем отправляют отчеты по своей выполненной работе. (Заметим, в нормальных редакциях прайс-листами, КП и отчетами по работе занимается коммерческий отдел, а не журналисты. Если всем этим занимается журналист, скорее всего, речь идет о «джинсе». — Ред.) И деньги всегда спрашивают чуть ли не вперед. Зачастую статьи оформляются задним числом — когда гонорар уже получен. Но тут уже хитрость журналиста и ошибка пиарщика…»

НАГЛЫЕ И СТРАННО СЕБЯ ВЕДУТ

ЕЩЕ ОДИН АНОНИМНЫЙ ПИАРЩИК:

«Отдельная ненависть пиарщика к журналисту — за их наглость. Встречал коллег, которые отчитывали пиарщика, когда тот посадил их не на первый ряд во время пресс-конференции. И даже тех, кто жаловался руководителю пиар-отдела на то, что не накормили и не налили».

ПОЛИНА ОГОРОДНИКОВА, начальник пресс-службы СПбГУ:

«Пару раз мне приходилось сильно расстраиваться после общения с журналистами: у меня пытались выудить информацию, прикидываясь сотрудником МЧС. А после — грубо отказывали в просьбе исправить фактологические ошибки. На этом странные ситуации не заканчиваются: однажды пришлось взаимодействовать с нетрезвым оператором. Как такое понимать, как к такому подготовиться?..

К счастью, такие истории случаются редко, и почти всегда они не связаны с какими-то профессиональными противоречиями между журналистами и пиарщиками. Все дело в людях — либо они с уважением относятся к своей работе и к окружающим, с которыми общаются, либо нет. Уверена, что и на некоторых пиар-специалистов есть за что позлиться».

ЗАБЫВАЮТ О КРЕАТИВНОСТИ

И ЕЩЕ ОДИН АНОНИМНЫЙ ПИАРЩИК:

«Сейчас завоевать верную аудиторию все сложнее, в пиаре это понимают. Но когда журналисты ноют о том, что их никто не читает, а сами пишут некачественные, скучные тексты, хочется подойти и сказать: «Зачем ты это делаешь? Тебя ведь это не спасет. И медиа твое это тоже не спасет. И никакие рекламные бюджеты не помогут». Наш общий интерес — выпустить хороший, информативный материал, который и наши цели выполнит, и журналист у деньги принесет (надеемся, что речь идет, например, о премии от коммерческого отдела за написание статьи с пометкой «реклама», а не о «джинсе». — Ред.). Так почему бы не постараться и не сделать это как нужно?»

ПРИХОДЯТ НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА, пиар-специалист:

«Я была пресс-секретарем министерства юстиции ДНР. Работали мы в зоне боевых действий, такая работа несколько отличается от того, как это происходит здесь, в России.

Открывали новое помещение отдела ЗАГС. Пресс-подход. Одна девушка задает вопрос: «Вот вы открыли загс. А планируете еще открывать загсы и что нового будет в этом загсе?» Для обычного человека вопрос звучит вполне себе нормально, в нем нет ничего особенного. Для юриста и пресс-секретаря этот вопрос звучит по-другому. Юрист мыслит категориями права, и здесь можно по-разному интерпретировать вопрос. Открывать загсы — это вообще нонсенс. «Что нового будет представлено в отделе ЗАГС» для юриста звучит так: «Какие новые услуги будут доступны в загсе?» А какие услуги могут быть в органе, который регистрирует браки, рождения, смерти, разводы, перемены имени?

Случай этот типичный. Пресс-службы ведь появляются в тех организациях, которые делают разное, но при этом требуют специальных знаний. Журналист же не всегда владеет в нужной степени такими навыками и умениями и со многим знакомится впервые, отсюда зачастую недопонимание».

ДУМАЮТ ТОЛЬКО О ДЕНЬГАХ

РОМАН ЧЕЛЮСКИН, пиарспециалист в Sapir medical clinic:

«Я успел поработать по обе стороны баррикады — был и журналистом, и пиарщиком. Последние пять лет живу в Израиле и занимаюсь пиаром и маркетингом. Причем родился и вырос я в Москве, поэтому пришлось привыкать к новому медиарынку и его специфике. О причинах ненависти пиарщиков к журналистам и в России, и за рубежом одно могу сказать точно — деньги испортили все.

Прекрасно понимаю, что изданиям сейчас непросто живется, бюджет совсем небольшой, и отсюда многочисленные запросы в пиар-службы. Но не может же медиа полностью состоять из рекламных материалов. Вы сделайте его сначала популярным, чтобы аудитория была большой, тогда и не придется постоянно думать о деньгах. У нас ведь с вами общая цель — мы все бьемся за читателей».