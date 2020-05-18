Как Верховный Суд сотрудничает с редакциями

Судебная система Российской Федерации всегда с особым вниманием относилась к формированию высокого уровня общественного правосознания и собственной репутации.

Во всех федеральных судах общей юрисдикции, арбитражных судах и в Судебном департаменте при Верховном Суде РФ созданы официальные интернет-сайты. Функционал этих интернет-порталов обеспечивает доступ граждан, юридических лиц, органов государственной власти к информации о деятельности районных, городских, гарнизонных военных судов, управлений Судебного департамента в субъектах РФ. Таким образом, общество получило всеобъемлющую информацию о правосудии, а судейское сообщество России обрело возможность информационного взаимодействия с гражданами и реализации задач в области информационной политики.

Введение интернет-сайтов и обязательное своевременное их обновление позволяет заинтересованным сторонам получать доступ к достоверной информации в кратчайшие сроки без особых усилий и затрат.

Кроме традиционных форм сотрудничества судов, органов судейского сообщества с редакциями средств массовой информации, которые подразумевают свободный доступ представителей СМИ в помещения судов, их присутствие в открытых судебных заседаниях, а также на заседаниях органов судейского сообщества, уполномоченными сотрудниками по запросам журналистов оперативно представляется информация о результатах деятельности судов.

Представители судов, органов судейского сообщества в рамках взаимодействия принимают участие в пресс-конференциях и иных совместных с представителями СМИ мероприятиях. Законом предусмотрены и иные формы взаимодействия, обеспечивающие информирование пользователей информацией о деятельности судебной системы. Это различного рода семинары и круглые столы, призванные сообща выработать единые стандарты взаимодействия журналистов и представителей судейского сообщества.

Стоит отметить, что подавляющее большинство уважающих себя печатных изданий, с учетом меняющейся скорости информационных потоков, создают, помимо печатных, собственные электронные версии газет. А последние несколько лет интернет буквально наводнили специализированные электронные СМИ и агентства, оперативно предоставляющие информацию по самому широкому кругу вопросов.