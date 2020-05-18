Как Верховный Суд сотрудничает с редакциями

О работе управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного Суда Российской Федерации рассказывает начальник управления Павел Одинцов
Судебная система Российской Федерации всегда с особым вниманием относилась к формированию высокого уровня общественного правосознания и собственной репутации.
Во всех федеральных судах общей юрисдикции, арбитражных судах и в Судебном департаменте при Верховном Суде РФ созданы официальные интернет-сайты. Функционал этих интернет-порталов обеспечивает доступ граждан, юридических лиц, органов государственной власти к информации о деятельности районных, городских, гарнизонных военных судов, управлений Судебного департамента в субъектах РФ. Таким образом, общество получило всеобъемлющую информацию о правосудии, а судейское сообщество России обрело возможность информационного взаимодействия с гражданами и реализации задач в области информационной политики.
Введение интернет-сайтов и обязательное своевременное их обновление позволяет заинтересованным сторонам получать доступ к достоверной информации в кратчайшие сроки без особых усилий и затрат.
Кроме традиционных форм сотрудничества судов, органов судейского сообщества с редакциями средств массовой информации, которые подразумевают свободный доступ представителей СМИ в помещения судов, их присутствие в открытых судебных заседаниях, а также на заседаниях органов судейского сообщества, уполномоченными сотрудниками по запросам журналистов оперативно представляется информация о результатах деятельности судов.
Представители судов, органов судейского сообщества в рамках взаимодействия принимают участие в пресс-конференциях и иных совместных с представителями СМИ мероприятиях. Законом предусмотрены и иные формы взаимодействия, обеспечивающие информирование пользователей информацией о деятельности судебной системы. Это различного рода семинары и круглые столы, призванные сообща выработать единые стандарты взаимодействия журналистов и представителей судейского сообщества.
Стоит отметить, что подавляющее большинство уважающих себя печатных изданий, с учетом меняющейся скорости информационных потоков, создают, помимо печатных, собственные электронные версии газет. А последние несколько лет интернет буквально наводнили специализированные электронные СМИ и агентства, оперативно предоставляющие информацию по самому широкому кругу вопросов.
В социальных сетях размещаются оперативные новости, фото и видеоматериалы о деятельности российских судов. Кроме того, ведется активная работа с популярными блогерами и авторами ведущих специализирующихся интернет-площадок.
Надо отметить, что Верховный Суд России уделяет серьезное внимание своему «виртуальному присутствию» в интернете и пресс-служба регулярно обновляет контент, общается с пользователями. Лидеры современных социальных сетей — гигантские развивающиеся системы, куда вовлечены огромные массы людей. Завоевание лояльности этой аудитории становится важным аспектом деятельности профильных специалистов.
В интернете функционируют официальные учетные записи социальных медиа Верховного Суда Российской Федерации в Facebook, YouTube, Instagram. В специализированном фотобанке Фликр (Flicr) размещаются фотоотчеты о событиях.
В соответствующих разделах указанных медиа ежедневно размещается текстовая и графическая информация, фото и видеоматериалы о деятельности Верховного Суда РФ и судебной системы.
Высокий интерес к публикуемой информации на странице Верховного Суда Российской Федерации иллюстрируют следующие цифры:
Общее количество подписчиков Facebook составляет 18 тысяч пользователей. При этом охват каждой публикации со страницы Верховного Суда составляет порядка 20 тысяч пользователей.
У Ютуб-канала Верховного суда России на сегодняшний день больше 5 тысячь постоянных подписчиков. Общее же количество просмотров видео перешло в отметку в полмиллиона показов.
Особую популярность, как у СМИ, так и у пользователей, приобретает юридическая информация практического и прикладного характера.
В случае принятия Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановления, содержащего разъяснения законодательства по вопросам, возникающим у судов, утверждения Обзоров судебной практики, рассмотрения резонансных судебных дел, цитируемость в СМИ многократно возрастает, увеличивая посещаемость судебных медиа страниц.
На официальном видео-хостинге Верховного Суда Российской Федерации на канале Ютуб (YouTube) размещаются видеозаписи заседаний Пленума Верховного Суда РФ, а также отдельные комментарии судей высшей судебной инстанции, посвященные разъяснениям спорных вопросов правоприменения.
Такие видеосюжеты имеют не только новостной характер, но и несут социальную пользу, формируя правовую культуру граждан и уважение к судебной власти.
Другие медиа площадки Верховного Суда РФ – фото-хостинг Флирк (Flickr), где размещено около 2 миллионов уникальных иллюстраций и страница в Инстаграм (Instagram), с 4,5 тысячами подписчиков выступают в качестве ресурсов визуального сопровождения деятельности суда. Практически со старта этих аккаунтов, размещенные там иллюстрации стали использоваться ведущими профильными электронными и традиционными изданиями.
Заявленный уровень открытости приводит к тому, что информация о судебной деятельности ежедневно публикуется в десятках ведущих СМИ. А в целом, все созданные Верховным Судом РФ новые медиаресурсы выступают как единая, консолидированная и структурированная система элементов, позволяющих работать на создание объективного имиджа судебной системы.
Отмечу, что использование судебной системой Российской Федерации новых методов получения информации о деятельности судов, безусловно, способствует формированию позитивного мнения о суде, как основном институте государства по разрешению возникающих правовых конфликтов.
Общественная репутация суда как института складывается не только на основе общестатистических показателей. И судебная система не бездействует, когда речь идет о ее формировании.