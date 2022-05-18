PR в 2022: полное обнуление

Для отечественного PR наступили непростые времена. Сегодня можно говорить о нескольких ключевых трендах текущего времени в формате «что случилось» и «что делать».

Тренд 1 — Перестройка медиарилейшнз

Рынок СМИ схлопнулся, выбор медиа стал меньше. Например, заблокированное издание «Бумага» уже не даст тех охватов с помощью зеркал и соцсетей, да и продвигаться в запрещенном СМИ может быть рискованным для некоторых компаний. Мы также потеряли почти весь глянец, а значит, поле работы с медиа катастрофически сужается.

Из оставшихся в живых медиа в тяжелой финансовой ситуации почти все. Размещать что-то бесплатно стало еще сложнее — отправляют сразу в рекламный отдел. А значит, инфоповоды приходится делать еще горячее! Но даже если вы попали в СМИ, вероятность потеряться в общей тревожной повестке крайне высока.

И наконец, старые контакты перестали работать. «Куплю базу СМИ» не работало никогда, а сегодня и подавно. Из журналистики ушло невероятное количество людей. Кто-то — в пиар, кто-то уехал за границу. А значит, снова много работы по налаживанию новых связей.