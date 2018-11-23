Как я проходил практику в RT

Самой приятной частью практики стала реализация моего личного проекта. Мне предложили снять ролик с нуля, проделать полный цикл работы.

После бесчисленной череды роликов про Трампа, я решил сделать что-то отстраненное — снять «документальный микрофильм»: взять серию интервью у stand-up комиков и найти границу комедии в России.

Для выездных съемок выделяли целую команду, что в первое время меня смущало. Чем больше занятых людей, тем больше ответственность на авторе. А людей было пять: оператор, ассистент по звуку, я и два продюсера. Даже чуть больше, операторы и ассистенты постоянно менялись. Спасибо всем за помощь.

Случалось, что у организаторов было предвзятое мнение к телеканалу, и они отказывали в съемке. Благо ролик делался не для канала, а для соцсетей, что позволяло находить компромиссы (прятать бейдж в сумку, а фургон с логотипом оставлять подальше).

Бесплатно ходить на концерты — приятная сторона работы. Вредные организаторы — неприятная.