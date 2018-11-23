Как я проходил практику в RT

Трудно даже описать, что мы делаем
ВСЕМ ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ РАХМАН. Я победитель в конкурсе «Медиакарьера» и поехал проходить практику в Москву, на телеканал RT.
После победы мне предложили поработать на выбор: либо в ньюсруме, либо в, цитирую, «трудно даже описать, что мы делаем… Проекты для соцсетей».
Я выбрал второй вариант.
Для того, чтобы попасть на канал нужно получить специальный пропуск, выглядит он примерно так. Фото немного смазали.
Кроме того, пропуски бывают разных уровней доступа. Тот, который выдали мне, мог открывать только турникеты на самом входе. Вот эти турникеты.
Но дверь в кабинет, где мне предстояло работать, был уровнем выше, поэтому я не мог как зайти в него, так и выйти. И если хотелось сходить в туалет, к примеру, нужно было просить коллег открыть мне дверь.
Минимум неделю своей практике я провел в мольбах, вот так. Стук стал отличной альтернативой пропуску, пока мне не выдали новый.
В первый же день меня отвели в студию и показали как снимают Леонтьева. Куча людей настраивала приборы, ведущий задерживался. Свет решили выставить на мне, так как мой цвет был идентичный цвету ведущего. Как две капли. Это происходило регулярно.
В отделе, где работал я, делают ролики для социальных сетей. Иногда они без собственных подсъемов, тогда моя роль сводилась к поиску необходимых фактов, фотографий и видео. И компоновки всего этого. Для «реплик» (съемок в студии с черным фоном, ковром и стулом) я мог помочь только своей мускульной тягой, ну и субтитры поставить.
Когда снимали VoxPop'ы, я приставал к людям с микрофоном и делал первичный монтаж. (слева продюсер, справа корреспондент)
Самой приятной частью практики стала реализация моего личного проекта. Мне предложили снять ролик с нуля, проделать полный цикл работы.
После бесчисленной череды роликов про Трампа, я решил сделать что-то отстраненное — снять «документальный микрофильм»: взять серию интервью у stand-up комиков и найти границу комедии в России.
Для выездных съемок выделяли целую команду, что в первое время меня смущало. Чем больше занятых людей, тем больше ответственность на авторе. А людей было пять: оператор, ассистент по звуку, я и два продюсера. Даже чуть больше, операторы и ассистенты постоянно менялись. Спасибо всем за помощь.
Случалось, что у организаторов было предвзятое мнение к телеканалу, и они отказывали в съемке. Благо ролик делался не для канала, а для соцсетей, что позволяло находить компромиссы (прятать бейдж в сумку, а фургон с логотипом оставлять подальше).
Бесплатно ходить на концерты — приятная сторона работы. Вредные организаторы — неприятная.
Главный плюс RT — в том, что канал молодой. Это одно из немногих мест в Москве (так мне сказали), где есть все необходимое для съемки проектов всех уровней сложности.
Я безусловно рад, что работал в «трудно даже описать, что мы делаем…» Интересные проекты, относительная свобода действий и веселая команда.
Да и внедряться в коллектив ньюсрума сложно, бешеный темп, велик риск остаться без патрона и просидеть всю практику, глядя в выключенный монитор. Кроме того, да простят меня преподаватели, писать новости было бы мучительно нудно.
(Орфография и пунктуация автора сохранены)