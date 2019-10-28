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Сергей Мешавкин
эксперт медиагруппы «Феномен»
Разбираем дизайн издания, которое не сдается на милость очевидного конца «бумажной эпохи»
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№
10
от
28 октября 2019
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Окт 28, 2019
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Иногда острые темы лежат прямо под ногами
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Разбираем дизайн издания, которое не сдается на милость очевидного конца «бумажной эпохи»
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