Дизайн
Мастерство

Разбираем дизайн издания, которое не сдается на милость очевидного конца «бумажной эпохи»

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28 октября 2019

Окт 28, 2019

Истории

Оперативное мероприятие
Иногда острые темы лежат прямо под ногами

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Президент журналистики. Ясену Засурскому исполнилось 90 лет
Вспоминаем интервью разных лет

Дизайн

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Школа газетного дизайна: «Енисейская правда» как пример для других...
Разбираем дизайн издания, которое не сдается на милость очевидного конца «бумажной эпохи»

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