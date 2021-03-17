«Псковская правда»: год без бумаги

Газета «Псковская правда» перестала выходить на бумаге в марте прошлого года. О том, как изменилась работа редакции после полного погружения в онлайн, мы поговорили с главным редактором издания Максимом Андреевым
— Насколько пандемия коронавируса повлияла на решение отказаться от печатной версии «Псковской правды»? Оставался ли шанс сохранить ее в каком-то виде?
— Начало пандемии, к сожалению, лишь ускорило процессы, которые уже шли до этого. Газета на протяжении последних лет была дотационной, вывести ее на окупаемость не удавалось. Поэтому, когда с началом коронакризиса началась оптимизация расходов медиахолдинга, печатная версия «Псковской правды» стала первым кандидатом на сокращение.
— Тяжело было после выпуска печатного издания переключиться на тотальный онлайн?
— Я сам пришел в газету как раз после закрытия печатной версии. Ранее я несколько лет был редактором псковского информагентства, так что опыт работы в онлайне у меня был.
Что касается изменений для «Псковской правды», то раньше у коллег всегда стоял вопрос «чем заполнить полосы», и периодически туда ставили материалы, на мой взгляд, не самого высокого качества: письма, рерайты, релизы и так далее. После отказа от «печатки» необходимость искать и обрабатывать эти «заглушки» отпала. Журналисты смогли сосредоточиться на подготовке более масштабных и глубоких текстов. Благо, новые коронавирусные реалии подкидывали множество тем.
Мы также усилили новостную ленту «Псковской правды». Стали обмениваться материалами и ссылками с коллегами по медиахолдингу, чтобы чаще попадать в топ «Яндекс.Новостей».
Кроме того, силами той же редакции мы с апреля начали выпускать еще одну газету — «АиФ-Псков», в том числе и печатную версию.
— Как за последний год изменилась аудитория газеты «Псковская правда»? Вы же наверняка потеряли читателей преклонного возраста, привыкших читать печатные СМИ.
— Разумеется, тех, кто читал газету только в печатном виде, мы потеряли. Но учитывая, что в последние годы уровень проникновения интернета в регионе таков, что борьба как раз идет за пожилых читателей, их число мы очевидно увеличили. Только за три последних месяца число посетителей сайта «Псковской правды» выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза. 33% аудитории — это мужчины и женщины старше 45 лет.
— Расскажите, как вашей редакции дался переход на массовую удаленку во время локдауна. Вам, как главному редактору, этот формат работы удобен?
— «Псковская правда» ушла на удаленку с начала апреля, причем этот период затянулся затем до конца лета из-за того, что наш медиахолдинг переехал, а в новом здании шел ремонт.
Особых проблем в коммуникации и эффективности работы это не вызвало, на мой взгляд. Технических средств для этого хватало. Я сам последний год до прихода в «Псковскую правду» руководил холдингом, объединяющим районные газеты. Так что опыт удаленки у меня уже имелся.
Конечно, многим все-таки нужна атмосфера редакции, живое общение. Но в итоге практически все сошлись на том, что удаленка удобнее.
— Сейчас сотрудники редакции трудятся в привычном формате или кто-то продолжает работать дистанционно?
— Сейчас на удаленке остался только один мой сотрудник. Позиция руководства медиахолдинга такова, что нужно работать в редакции. Но у этого человека настоящая фобия относительно коронавируса, и ему пошли навстречу.
— Сколько человек насчитывает команда «Псковской правды»?
— Сайты «Псковской правды» и «АиФ-Псков», а также печатную версию «Аргументов» поддерживают и выпускают пять человек: два пишущих человека, два новостника и редактор. Кроме того, мы регулярно готовим рекламные материалы (интервью, статьи, новости) и для других площадок медиахолдинга.
— Поиск новых кадров для вас и вообще для псковских СМИ — это проблема?
— Кадровый вопрос в целом в псковских СМИ стоит остро. Новые люди — это или те, кто хочет попробовать себя в журнализме, вне зависимости от образования и опыта, или же выпускники журфака псковского университета. Но я уверен, что профильное образование — это совсем не обязательно. Главное для потенциальных журналистов — обучаемость и общая адекватность.
Тем не менее с университетом мы активно сотрудничаем, его студенты проходят у нас практику, я сам возглавляю в этом году госкомиссию по приему выпускных экзаменов у будущих журналистов. А в этом году к нам в редакцию на работу пришла девушка, недавно окончившая журфак СПбГУ. Это псковичка, уехавшая на учебу в Питер, но вернувшаяся в родной город по личным обстоятельствам.
— Вы уже не раз упомянули, что «Псковская правда» — часть медиахолдинга. А каковы главные для вас и вашей редакции плюсы и минусы работы в нем?
— Да, с конца 2020 года «Псковская правда» входит в состав медиахолдинга АНО «Издательский дом «Медиа 60». Это правопреемник госпредприятия «Медиа-холдинг Псковской области», куда издание входило ранее.
Плюсы работы в холдинге — это синергия различных СМИ, взаимозаменяемость журналистов, взаимодействие и обмен идеями между редакторами. Я уже не говорю про единые бухгалтерию и рекламную службу.
Что касается минусов, назову неизбежную бюрократизацию, но у нас не такой масштабный холдинг, чтобы это было особо заметно.
— Как идет сбор рекламы после отказа от бумаги и локдауна? Кто предпочитает размещаться в «Псковской правде» сегодня? И в каких форматах?
— В целом по холдингу по итогам года удалось выправить ситуацию с рекламой, объем которой во время локдауна, конечно же, сильно упал.
Если говорить конкретно о «Псковской правде», то, само собой, отсеялись консервативные рекламодатели, которые платили за модули в газете. Сайт пока в этом плане не так раскручен. Но сотовые операторы, «Газпром», энергетики размещают у нас свои релизы. Кроме того, заказывают материалы НКО, которым нужно рассказывать о своих проектах в СМИ по условиям грантов. Мы и сами стараемся подавать заявки на федеральные и региональные гранты: это также важный источник дохода редакции.
— Все ли спецпроекты и мероприятия, которые традиционно проводит «Псковская правда», пришлось поставить на паузу в прошлом году? Или что-то получилось перенести в онлайн?
— Раньше наш медиахолдинг активно проводил разного рода ивенты, в том числе под эгидой «Псковской правды». Но в 2020 году по понятным причинам все они не состоялись. Отпали и спецпроекты, завязанные на печатную версию газеты: спецвыпуски «Алые паруса», «Я — первоклассник», «Свадебный переполох».
Тем не менее нам удалось перенести в онлайн мероприятие, которое является крайне важным для газеты, — это легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды», которая проводилась, начиная с 1945 года, без перерывов. Из-за коронавируса она прошла в форме флешмоба. Вместо передачи эстафетной палочки участники эстафеты отмечали друг друга в комментариях и тем самым передавали эстафету дальше. По хештегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП в соцсетях можно найти рассказы участников нашей эстафеты об их родных: ветеранах, тружениках тыла, детях войны (посвященные эстафете публикации можно посмотреть здесь).
Онлайн-эстафета «Псковской правды» стала лауреатом конкурса Ассоциации СМИ Северо-Запада РФ «СеЗаМ-2020». Кроме того, в этом же конкурсе мы победили с посвященным 75-летию Победы печатным спецвыпуском, который успели выпустить в этом году, уже после отказа от периодической печати.
— В каких соцсетях вы наиболее активны? И что там размещаете?
— Мы присутствуем в Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Размещаем там ссылки на статьи и новости, фоторепортажи. Facebook и Instagram — это скорее имиджевая работа, там надо присутствовать, хотя ощутимых результатов в плане трафика это не приносит. «Одноклассники» в регионе не слишком популярны. А вот в «ВК» у нас самая большая в нашем медиахолдинге группа — почти 20 тысяч подписчиков.
Кроме того, у нашего холдинга есть Telegram-канал, там публикуются ссылки и на материалы «Псковской правды».
— В чем вы видите, как это принято говорить, миссию вашего издания и его конкурентные преимущества перед другими онлайн-СМИ региона?
— «Псковская правда» сейчас — газета «общего интереса». Мы стараемся объяснять читателям, что происходит в региональной общественной жизни, политике, экономике. И, разумеется, пишем о людях.
В Псковской области много интернет-СМИ, так что «Псковская правда» работает в остроконкурентной среде. Наше преимущество в том, что в отличие от большинства местных информагентств и новостных сайтов мы даем еще и аналитику. В планах — активнее использовать мультимедийные форматы, заниматься геймификацией контента.