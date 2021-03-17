«Псковская правда»: год без бумаги

Тем не менее с университетом мы активно сотрудничаем, его студенты проходят у нас практику, я сам возглавляю в этом году госкомиссию по приему выпускных экзаменов у будущих журналистов. А в этом году к нам в редакцию на работу пришла девушка, недавно окончившая журфак СПбГУ. Это псковичка, уехавшая на учебу в Питер, но вернувшаяся в родной город по личным обстоятельствам.

— Вы уже не раз упомянули, что «Псковская правда» — часть медиахолдинга. А каковы главные для вас и вашей редакции плюсы и минусы работы в нем?

— Да, с конца 2020 года «Псковская правда» входит в состав медиахолдинга АНО «Издательский дом «Медиа 60». Это правопреемник госпредприятия «Медиа-холдинг Псковской области», куда издание входило ранее.

Плюсы работы в холдинге — это синергия различных СМИ, взаимозаменяемость журналистов, взаимодействие и обмен идеями между редакторами. Я уже не говорю про единые бухгалтерию и рекламную службу.

Что касается минусов, назову неизбежную бюрократизацию, но у нас не такой масштабный холдинг, чтобы это было особо заметно.

— Как идет сбор рекламы после отказа от бумаги и локдауна? Кто предпочитает размещаться в «Псковской правде» сегодня? И в каких форматах?

— В целом по холдингу по итогам года удалось выправить ситуацию с рекламой, объем которой во время локдауна, конечно же, сильно упал.

Если говорить конкретно о «Псковской правде», то, само собой, отсеялись консервативные рекламодатели, которые платили за модули в газете. Сайт пока в этом плане не так раскручен. Но сотовые операторы, «Газпром», энергетики размещают у нас свои релизы. Кроме того, заказывают материалы НКО, которым нужно рассказывать о своих проектах в СМИ по условиям грантов. Мы и сами стараемся подавать заявки на федеральные и региональные гранты: это также важный источник дохода редакции.

— Все ли спецпроекты и мероприятия, которые традиционно проводит «Псковская правда», пришлось поставить на паузу в прошлом году? Или что-то получилось перенести в онлайн?

— Раньше наш медиахолдинг активно проводил разного рода ивенты, в том числе под эгидой «Псковской правды». Но в 2020 году по понятным причинам все они не состоялись. Отпали и спецпроекты, завязанные на печатную версию газеты: спецвыпуски «Алые паруса», «Я — первоклассник», «Свадебный переполох».

Тем не менее нам удалось перенести в онлайн мероприятие, которое является крайне важным для газеты, — это легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды», которая проводилась, начиная с 1945 года, без перерывов. Из-за коронавируса она прошла в форме флешмоба. Вместо передачи эстафетной палочки участники эстафеты отмечали друг друга в комментариях и тем самым передавали эстафету дальше. По хештегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП в соцсетях можно найти рассказы участников нашей эстафеты об их родных: ветеранах, тружениках тыла, детях войны (посвященные эстафете публикации можно посмотреть здесь).