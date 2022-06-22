«Правила жизни» — это не ребрендинг Esquire, утверждает редакция Сергея Минаева. Это «новое медиа от команды Esquire»

«Редакция продолжит делать то, что умеет лучше всего, — писать о том, что происходит здесь и сейчас, а также будет документировать, как меняется наша действительность и кто становится ее героями, как вообще жить и творить в новой реальности (и как менять ее к лучшему). Мы уверены, что нас ждет ухабистый, но очень увлекательный путь», – сообщается на сайте издания.

Под новым брендом «Правила жизни» будет выпускаться сайт (он уже на новом домене) и соцсети – основной упор в свете блокировок других популярных соцсетей будет сделан на телеграм-канал @pravilamagru.

Также во второй половине июля в продажу обещают выпустить первый печатный номер «Правил жизни», который станет «больше, толще, ярче и еще интереснее».