Правительство исключило газеты из списка товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости», который утвердили ранее. Из него убрали табак, печатные СМИ, автозапчасти и другую продукцию.

Ряд позиций, которые были в предыдущей редакции списка, в обновленном перечне отсутствуют. Кроме того, из перечня исключили смартфоны, компьютеры, бытовые приборы, строительные, отделочные материалы, садовый инвентарь и электрооборудование.

В списке по-прежнему 23 пункта, но в новом перечне детализированы товары, относящиеся к моющим и чистящим средствам, санитарным изделиям и туалетным принадлежностям, и к средствам индивидуальной защиты. Например, вместо «мыла и моющего средства» появились пункты «мыло туалетное» и «мыло хозяйственное». Из группы «детские товары» выделили подгузники, пеленки, шампунь и другие товары.

Для организаций, которые обеспечивают данными товарами население, неделя с 30 марта по 5 апреля остается рабочей. Региональные власти могут вносить в перечень изменения исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

За последние несколько недель офлайн-продажи книг и прессы резко упали. На ситуации отрицательно сказалось снижение пассажиропотока в метро и отмена авиарейсов. При этом стоимость производства продукции выросла из-за скачка курса валют. В связи с этим Российский книжный союз готовит обращение о мерах поддержки отраслей.