Правительство Канады ведет переговоры о монетизации новостного контента

Власти Канады намерены заставить Facebook и Google платить за новостные продукты, публикуемые на площадках. Законопроект предполагает взимание платы с социальных сетей за пользование чужим контентом. Деньги будут переводиться СМИ.

В рамках первого раунда консультаций предложили две модели пользования новостными материалами. Первая аналогична австралийской, где соцсети уже обязали выплачивать определенный процент прибыли с контента, взятого у СМИ. Второй способ — создание независимого медиафонда, в который цифровые платформы будут делать отчисления, исходя из процента их канадского дохода.

«Мы стремимся найти решение, которое обеспечит гражданам дальнейший доступ к разнообразным источникам новостей», — говорится в сообщении министра наследия Канады Стивена Гильбо.

Ранее закон, обязывающий социальные сети платить СМИ за новости, приняла Австралия. В ответ Facebook заблокировал на своей площадке весь новостной контент австралийских СМИ.