Правительство Москвы купило газету Metro

Группа ЕСН бизнесмена Григория Березкина продала правительству Москвы ежедневную газету Metro, сообщил RNS представитель ЕСН. Сделка произошла в ноябре прошлого года.

«Группа ЕСН продала газету Metro мэрии Москвы в ноябре прошлого года», — отметил он.

Правительство Москвы стало мажоритарным акционером газеты, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в мэрии. Также около 10% газеты принадлежит метрополитену.

Газета распространяется бесплатно в московском метро, ее доходы формируются за счет рекламы. По данным Mediascope, аудитория газеты составляет около 1,4 млн человек.

Доходы газеты снижаются год от года. По данным СПАРК за 2018 год (данных за 2019 год пока не обнародовано), выручка издания составляет 437 млн рублей при чистой прибыли 180 тысяч рублей. За год до этого выручка газеты составляла 572 млн рублей при чистой прибыли почти в 55 млн рублей. В 2014 году газета зарабатывала свыше 194 млн рублей чистой прибыли.