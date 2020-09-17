Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены почти 102,8 млрд руб., следует из имеющейся у РБК пояснительной записки к проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Подлинность подготовленного Минфином законопроекта подтвердил источник, близкий к правительству. РБК направил запрос в Минфин.

В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб. Таким образом, формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%.

Но по сравнению с тем, сколько средств было выделено СМИ в этом году (101,2 млрд руб.), предложенная корректировка на 2021 год оказывается незначительной — государство фактически сохраняет размер субсидий на прежнем уровне. Это не увеличение, а восстановление финансирования до уровня 2020 года, так как базовые лимиты на 2021–2022 годы, запланированные ранее в проекте трехлетнего бюджета, были сильно занижены, объясняет представитель МИА «Россия сегодня».