Правительство организует грантовые конкурсы для популяризаторов науки

Правительство РФ запускает новую программу грантовой поддержки популяризаторов науки. В 2023 году на эти цели направят более 550 млн рублей, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство запускает новую программу грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Первый конкурс направлен на авторов или авторские коллективы, которые трудятся над созданием телевизионных или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента, популяризирующего науку. Размер гранта в этом конкурсе составит от 1 до 5 млн рублей. Всего в 2023 году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей.

«Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Размер гранта составит от 20 млн до 50 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2023 году составит 480 млн рублей», – дополняется в сообщении.