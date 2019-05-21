Правительство поддержало предложение ОНФ облегчить для СМИ режим предоставления обязательных экземпляров газет

Правительство РФ поддержало законопроект Народного фронта, который увеличивает для редакций печатных СМИ срок доставки обязательных экземпляров газет и журналов в различные федеральные, региональные и муниципальные учреждения. Если документ поддержат и депутаты Госдумы, это позволит минимизировать случаи, когда небогатые региональные редакции получают крупные штрафы за нарушение действующего жесткого и устаревшего порядка представления обязательного экземпляра.

Пока редакции печатных изданий по закону должны отправлять от 17 до 20 экземпляров своего издания в день его выхода, в том числе в субботу, когда отделения «Почты России» работают далеко не везде. Порой представители печатных изданий объясняют задержку еще и тяжелой финансовой ситуацией. Кроме расходов на производство предоставляемых экземпляров, редакции вынуждены несколько раз в неделю оплачивать посылки в адрес различных ведомств со свежими номерами газет. Кроме того, СМИ то и дело штрафуются за нарушение порядка доставки (штраф – от 10 до 20 тыс. руб).

Проблема неоднократно поднималась на медиафорумах ОНФ. Журналисты предлагали упростить сроки доставки, так как режим работы «Почты России» все равно не позволяет получателям оперативно получать издания, сократить количество пересылаемых экземпляров, а также радикально изменить формат исполнения, узаконив возможность предоставлять экземпляры в электронном виде, ведь это уже делается для Российской государственной библиотеки. По инициативе Народного фронта сложности предоставления обязательного экземпляра в апреле 2018 г. на площадке Госдумы обсудили депутаты, представители Минкомсвязи России, Роспечати, Роскомнадзора, Российской книжной палаты и сотрудники печатных СМИ.

Законопроект, который в итоге внесли в Госдуму активисты Народного фронта, предлагает дифференцировать сроки доставки обязательного экземпляра для разных видов СМИ. Максимальный срок пересылки обязательных экземпляров «федеральным адресатам» (например, Роспечати) составит семь дней со дня выхода номера. И если в неделю выходит несколько номеров газеты, то все обязательные экземпляры можно будет отправить за один раз.

Проект закона, доработанный при помощи комитета Госдумы по культуре, уже одобрили профильные ведомства – Минкомсвязи России, Роскомнадзор и Роспечать. Теперь инициативу поддержало и правительство РФ, представив положительный отзыв на законопроект в Госдуму.

Наталья Костенко, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме:

При нынешнем финансовом положении большинства печатных изданий, в первую очередь независимых от местных властей, оплата штрафов за несколько дней просрочки – непозволительная роскошь. Это хорошая новость для наших журналистов к Медиафоруму ОНФ, и мы рассчитываем, что депутаты Госдумы примут законопроект уже в весеннюю сессию. Это заметно облегчит жизнь печатных СМИ по всей стране.

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