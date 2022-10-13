Правительство поддержало законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Правительство поддержало законопроект об административной ответственности за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а не только среди детей.

«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», — написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и добавил, что вместе с подготовленным законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представит эти инициативы на слушаниях в Госдуме.

В отзыве правительства говорится, что законопроект поддерживается «при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу».

Напомним, что в июле в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ. Авторами инициативы выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.