Правительство поддержит «Яндекс» в споре с ФСБ

Правительство РФ сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного давления, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования:

«Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали.

В начале недели появилась информация о том, что несколько месяцев назад ФСБ запросила у сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» ключи шифрования данных пользователей. По сведениям источников РБК, «Яндекс» до сих пор это требование не удовлетворил.

За отказ выполнить аналогичное требование ФСБ с весны 2018 года в России блокируют мессенджер Telegram.

Позже в «Яндексе» заявили, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность

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