Правительство поздравило Владислава Фронина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора «Российской газеты» Владислава Фронина с 70-летним юбилеем.

«Вы по праву принадлежите к плеяде настоящих профессионалов, наиболее авторитетных и опытных представителей отечественного медиа-сообщества. Ваши знания, организаторский талант, умение эффективно решать сложные, многоплановые задачи —на протяжении многих лет востребованы на посту главного редактора «Российской газеты» – одного из ведущих периодических изданий страны», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также поздравление в адрес юбиляра направил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин:

«Уважаемый Владислав Александрович!

Примите мои искренние поздравления с 70-летием.

Ваш вклад в развитие отечественных СМИ невозможно переоценить. С Вашим именем связаны успех и популярность «Комсомольской правды» и «Российской газеты», создание новых информационных технологий, уникальных форм общения. Именно благодаря Вам появились «Прямые линии» и «Деловые завтраки», где ведется диалог между представителями власти, бизнеса, деятелями культуры и читателями.

Более двадцати лет Вы возглавляете главное издание страны — знаменитую «Российскую газету». Благодаря Вашему профессионализму и невероятной энергии «РГ» является крупнейшим медиахолдингом, признанным лидером среди печатных средств массовой информации.

Ваш уникальный стиль руководства, умение искусно организовать рабочий процесс позволили объединить в издании профессионалов высокого класса. Каждый, кто работает над выпуском газеты, предан своему делу, а также главной миссии журналиста — честность и объективность, оперативность и достоверность. За годы Вашего руководства школу «Российской газеты» прошли многие журналисты, которые гордятся, что Вы были их наставником.

Желаю Вам удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия».

Источник: СППИ ГИПП