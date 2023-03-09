Правительство предложило полную интеграцию RuStore в Android

Минцифры хочет обязать производителей телефонов не просто предустанавливать магазин приложений от VK RuStore, а глубоко внедрять его в систему — вплоть до предложения регистрации при первом включении устройства.

В проекте предусмотрены и положения, которые, по мнению экспертов, свидетельствуют о планах интегрировать c RuStore систему бесконтактной оплаты Mir Pay. Участники рынка полагают, что инициатива ухудшит ситуацию на и так обедневшем российском рынке смартфонов, с которого ушли многие производители.

В Минцифры предлагают расширить требования в отношении официального отечественного магазина приложений. Так, экран входа в RuStore должен появляться при первом включении телефона, а значок для запуска приложения должен открываться с тем же количеством шагов, что и другие магазины. Производитель также должен обеспечить его полноценную работу: поддержку фоновых сервисов для отправки push-уведомлений и платежей.

По проекту Минцифры, вендоры не смогут отказаться от предустановки RuStore, сославшись на условия правообладателя ОС. Производители должны устанавливать RuStore в память телефона. Пользователь будет иметь возможность отключать российский магазин приложений, но фоновые сервисы должны продолжать работать.

Опрошенные изданием эксперты считают, что такая инициатива может навредить российскому рынку смартфонов: легально действующие в России компании окажутся в неравных условиях, что может спровоцировать и их уход.