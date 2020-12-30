Правительство присудило 10 премий в области СМИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 10 ежегодных премий правительства в области СМИ в размере 1 млн рублей каждая, в том числе одна премия по предложению Медведева была присуждена телеведущему Михаилу Швыдкому. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

«В 2019 году необходимое количество голосов получили пять соискателей и четыре коллектива соискателей. Традиционно одна из 10 премий присуждается по предложению председателя правительства России. В этом году по предложению Дмитрия Медведева премия за персональный вклад в развитие средств массовой информации присуждается ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому», — говорится в пояснении к документу.

Согласно распоряжению, премии правительства также получили независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь «Союза журналистов Москвы» Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин, гендиректор ООО «АБВГДейка» Татьяна Черняева, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

Кроме того, премии получили коллективы ряда СМИ. В частности, за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве награду получили журналисты отдела культуры газеты «Коммерсантъ» Сергей Ходнев, Татьяна Кузнецова, Андрей Плахов, Борис Барабанов, Михаил Трофименков. За продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе награждены руководители и сотрудники информационного центра радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь» Денис Маханько, Андрей Тарасов и Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания «Горький», активную деятельность по формированию «литературного интернета», популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения награждены руководители «Горький Медиа» Борис Куприянов и Мария Лошкарева.