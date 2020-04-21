Правительство рассмотрит включение рекламной отрасли в список пострадавших на этой неделе

Вопрос о включении рекламной отрасли в список наиболее пострадавших от пандемии находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития. Решение по нему будет принято в конце недели на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости и развития российской экономики.

В комиссию входят министр экономического развития Максим Решетников и председатель «Деловой России» Алексей Репик.

На прошлой неделе «Деловая Россия» направила Максиму Решетникову письмо с просьбой поддержать отрасль. Авторы инициативы отметили, что индустрия «переживает самое большое падение с 1998 года». По данным организации, в рекламной и смежной отраслях занято порядка 500 тыс. человек. Снижение спроса и падение выручки может привести к потере работы более 40% граждан.

Чтобы этого избежать, организация предлагает принять несколько мер. В частности, речь идет о налоговых льготах, кредитных каникулах и послаблениях в вопросе аренды офисной недвижимости.

«Мы обслуживаем все отрасли российской экономики, включая те, которые признаны наиболее пострадавшими, — говорит Дмитрий Коробков, основатель АДВ и член координационного совета «Деловой России». — Значительная часть нашего бизнеса зависит именно от них. И если они остановились из-за режима самоизоляции — рекламный бизнес тоже останавливается».

По данным Коробкова, падение рекламного рынка во втором квартале составит более 30%. При этом наиболее пострадавшей окажется индустрия маркетинговых сервисов, которая на сегодняшний день практически прекратила существование. «Прогноз падения этого рынка в 2020 году не менее 80%. И это по оптимистичному сценарию», резюмирует Коробков.

Ранее «Деловая Россия» обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке. В письмо были включены предложения по содействию индустрии.