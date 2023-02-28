Правительство РФ не поддержало законопроект о запрете на использование латиницы в рекламе

Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, запрещающий использовать в рекламе иностранные алфавиты. Предполагалось сделать непозволительным все, кроме кириллицы. Однако правительственные эксперты сочли предложения излишними.

Автором инициативы выступили два сенатора из Государственной Думы РФ, которые предлагали отказаться, например, от надписей SALE при распродажах, а использовать только кириллицу. При этом нормы проекта не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию.

Правительственные эксперты посчитали такое предложение излишним. «В соответствии со статьей 5 Федерального закона в рекламе не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации», — говорится в правительственном отзыве. Следовательно, при производстве и размещении рекламы должны соблюдаться эти требования.

При этом в сфере рекламы наряду с государственным языком Российской Федерации могут использоваться государственные языки республик, находящихся в составе Российской Федерации, другие языки народов РФ, а также иностранные языки.