Правительство РФ введет квоты на экспорт макулатуры с 3 сентября

Правительство установило временные квоты — 30 тыс. т на вывоз макулатуры. Они будут действовать с 3 сентября по 3 декабря.

«Решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Оно также позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке», — пояснили в кабмине.

Минпромторг до конца августа распределит объемы между экспортерами.

Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки — норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.