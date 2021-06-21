Правительство Татарстана утвердило план поддержки НТО «Печать»

Правительство Татарстана утвердило План мероприятий («дорожную карту») по поддержке и развитию в Республике системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов на 2021-2025 годы.

В подготовке документа активное участие принимала Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции Татарстана. Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) находится в тесном взаимодействии с Ассоциацией, между нашими организациями происходит постоянный информационный обмен по вопросам поддержки и развития медиаиндустрии.

О разработке «дорожной карты» говорил в конце мая 2021 года Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю республиканского Дня печати. Он отметил, что такой важный механизм реализации периодической печатной продукции, как розничная продажа, «претерпевает в республике глубокий кризис. Несмотря на освоение новых форматов розничной реализации (торговля в продовольственных и непродовольственных магазинах, в медучреждениях, через систему «Татпотребсоюза»), сложно кардинально изменить ситуацию без развития соответствующей инфраструктуры, сети киосков по продаже прессы».

Отметим, что в рейтинге субъектов РФ по обеспеченности населения НТО «Печать», подготовленном СППИ ГИПП по итогам 2020 года, Республика Татарстан занимает 70 место и находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе.

В «дорожной карте» предусмотрен широкий комплекс мер, направленных на развитие розничного распространения печатной продукции через киоски прессы. Это постоянный мониторинг обеспеченности населения НТО «Печать», введение льготных сроков аренды и льготной арендной платы за размещение НТО «Печать», учет киосков прессы при составлении схем размещения НТО на муниципальных землях, актуализация ассортимента киосков прессы и целый ряд других мероприятий (с текстом Распоряжения Кабинета министров Республики Татарстан и «дорожной картой» можно ознакомиться по ссылке).

В СППИ ГИПП считают, что важное и своевременное решение Правительства Республики Татарстан по поддержке киосков прессы может быть хорошим примером для других регионов страны, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с розничным распространением печатной периодики.

Пресс-служба СППИ ГИПП