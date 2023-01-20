Правительство утвердило положение о госконтроле за иноагентами

Правительство России утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, представители Минюста смогут:

• посещать мероприятия, проводимые иностранными агентами;

• запрашивать у органов управления юридических лиц контролируемых иноагентов распорядительные документы;

• запрашивать у кредитных и финансовых организаций информацию о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов;

• изучать документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении властей, а также анализировать печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, размещенные иноагентами;

• выдавать обязательные для исполнения в срок, составляющий не менее одного месяца, предписания об устранении выявленных нарушений.

Плановые проверки контролируемых лиц должны проводиться не чаще одного раза в год, сам план должен быть утвержден Минюстом не позднее 1 ноября. При этом срок проведения обычной проверки не должен превышать 20 дней, а внеплановой — 50 дней.

Контролируемые лица вправе обжаловать действия должностных лиц, осуществляющих госконтроль. Жалоба должна быть направлена в Минюст или его территориальный орган в течение трех месяцев после принятия решения органом госконтроля или совершения противоправного действия должностным лицом. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 календарных дней.