Правительство Великобритании готовится выдать £2 млн на поддержку журналистики в стране

В 2018 году власти заказали исследование о том, в каком положении сейчас находится журналистика. Работу поручили бывшей журналистке Дейм Франс Кэйркросс. Она проанализировала рынок и выдала несколько рекомендаций о том, что нужно сделать в первую очередь, принимая во внимание сложность рекламного рынка, на котором медиа в основном пытаются зарабатывать.

В том числе, Кэйркросс рекомендовала властям помочь финансово тем, кто делает так называемую журналистику общественного интереса и разрабатывает для этого нетривиальные подходы.

Также Кэйркросс разработала критерии, по которым оценивается принадлежность издания/журналиста к «журналистике общественного интереса». В эту категорию, например, попадают расследователи, журналисты, которые делают репортажи о работе общественных организаций.

На основе этих рекомендаций был создан специальный фонд Future News Fund, куда как раз и отправятся первые £2 млн от правительства.

О транше рассказал министр культуры и массовых коммуникаций Великобритании Джереми Райт. Фонд начнёт работу в августе 2019 года и будет действовать до конца финансового года (31 марта 2020).