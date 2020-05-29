Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

В обновленный перечень включены издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства, а также деятельность, связанная с печатанием газет.

Меры поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа:

— полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности,

— беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат,

— льготные кредиты по ставке 2% на любые цели,

— мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей.

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