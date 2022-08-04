Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon 130 млрд рублей

Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд рублей, средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций.

Аналитики называют прямую господдержку частных эмитентов облигаций беспрецедентной, но объяснимой мерой, так как «Яндекс», VK и Ozon имеют высокую системную значимость для российской экономики.

В VK «Коммерсанту» подтвердили, что компания направила «запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности», отказавшись подтвердить сумму. В «Яндексе» сказали, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством». В Ozon не ответили на запрос.

Напомним, что ранее правительство расширило льготы для IT-компаний. В частности, установило инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения (ПО) и баз данных, включенных в реестр российского софта.